«كيا» تهدف إلى بيع 93 ألف سيارة كهربائية في أوروبا العام الحالي

أعلنت شركة كيا، أنها تهدف إلى بيع 93 ألف سيارة كهربائية في أوروبا في عام 2023 من خلال إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “إي في 9” في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كيا في بيان إن الرقم المستهدف للمركبات الكهربائية يمثل 16% من هدف مبيعات كيا البالغ 578 ألف سيارة في أوروبا هذا العام.

وتضم سيارات كيا الكهربائية بالكامل المتوفرة في أوروبا “نيرو إي في” و”سول إي في” و”إي في 6″، في العام الماضي، استحوذت السيارات الكهربائية على 13% أو 71,602 وحدة، من إجمالي مبيعاتها البالغة 542,423 وحدة هناك.

تعد سيارة “إي في 9” بثلاثة صفوف مقاعد الطراز الثاني لـ كيا الذي يجهز بمنصة السيارات الكهربائية المخصصة لمجموعة هيونداي موتور والتي تسمى E-GMP، بعد إطلاق “إي في 6” في عام 2021. وتأتي ببطارية تبلغ 99.8 كيلو وات في الساعة ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 500 كيلومتر بشحنة واحدة.

وتخطط كيا لإطلاق “إي في 9” تدريجيا في أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الأخرى في النصف الثاني. في الشهر الماضي، كشفت كيا النقاب عن “إي في 9” في كوريا قبل إطلاقها في الربع الثاني.

وقال البيان إن كيا تهدف في عام 2030 إلى بيع 515 ألف سيارة كهربائية في أوروبا ورفع نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات إلى 74%.