كيا تنتج أول سيارة كهربائية لها في الولايات المتحدة

تسعى شركة كيا لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV) الكبيرة الحجم “إي في 9” في مصنعها في الولايات المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.

قالت كيا إنها ستستثمر 200 مليون دولار في مصنعها في ولاية جورجيا الأمريكية لإنتاج “إي في 9”.

وقالت إنه من خلال الاستثمار، ستكون قادرة على تجميع سيارة “إي في 9” المقرر إطلاقها قريبا، في مصنعها في جورجيا، فضلا عن 4 موديلات يتم تجميعها حاليا في المصنع.

وستكون “إي في 9” أول سيارة كهربائية تقوم كيا بتجميعها في أمريكا الشمالية. وتهدف كيا إلى بدء إنتاج “إي في 9” العام المقبل.

وكما ستكون “إي في 9” خامس سيارة تنتجها كيا في الولايات المتحدة بعد “تيلورايد” و”سورينتو” و”سبورتاج” و”كي 5″.

وقالت كيا إن إنتاج “إي في 9” في مصنعها في جورجيا سيؤدي إلى خلق حوالي 200 فرصة عمل إضافية.

وقال شون يون، الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا وأمريكا الشمالية إن “إي في 9” ستكون “مغير قواعد اللعبة” الآخر لكيا مثل “تيلورايد”، مضيفا أن “إي في 9” ستكون السيارة الأكثر تطورا من بين السيارات التي صنعتها كيا حتى الآن، وستبرز في سوق السيارات الكهربائية.

وقالت ولاية جورجيا في بيان إن كيا أعلنت أنها ستستثمر أكثر من 200 مليون دولار في مصنعها في جورجيا لإنتاج “إي في 9″، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق حوالي 200 فرصة عمل جديدة.

وأضافت أنه من المتوقع بدء إنتاج “إي في 9” في الربع الثاني من عام 2024.