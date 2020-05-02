«كيا» تقود مبيعات السيارات الكورية للنمو 18% في مصر خلال الربع الأول (جراف)

قادت العلامة التجارية “كيا” مبيعات السيارات الكورية للنمو بنسبة 18%، لتصل إلى 6 آلاف و643 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5 آلاف و621 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، زيادة مبيعات العلامة الكورية “كيا” بنسبة 82.6%، لتسجل 2603 سيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 1425 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

في المقابل، سجلت مبيعات “هيونداي” الكورية – بنسبة 3.7%- لتصل إلى 4 آلاف و40 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 4 آلاف و196 مركبة في نفس الفترة من المقارنة.

ويذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» شهدت نموًا بنسبة 58%، لتسجل 37 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 23.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية خلال 3 شهور

تصدر طراز «كيا سبورتاج» قمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشا الكوري بالسوق المحلية، بعد تمكنها من بيع 1615 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وحصدت “هيونداي توسان” المرتبة الثانية بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا، مسجلة بيع 1574 مركبة، تبعتها هيونداي “النترا HD” في المركز الثالث التي حققت بيع 1399 سيارة.

وحل طراز هيونداي “النترا AD” في المرتبة الرابعة بعد أن استطاعت بيع وتسليم 799 وحدة، تلتها “كيا جراند سيراتو” في المركز الخامس التي قدرت مبيعاتها 670 مركبة.

وتمركزت “هيونداي اكسنت HCI” في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري في السوق المحلية، بعد أن تمكنت من بيع 188 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وجاءت “كيا ريو” في المرتبة السابعة بعد أن استطاعت بيع 117 سيارة في السوق المحلية، تلتها “كيا بيجاس” في المركز الثامن التي بلغت مبيعاتها 92 وحدة.

واحتل طراز “كيا سورنتو” فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر، بإجمالي بيع 87 مركبة، ثم جاءت “هيونداي كريتا” في المركز العاشر بواقع 77 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي: