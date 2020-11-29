«كيا» تقود مبيعات السيارات الكورية بمصر للنمو 7% خلال 10 شهور (جراف)

قادت العلامة التجارية “كيا” مبيعات السيارات الكورية المنشأ للنمو في مصر بنسبة بلغت 7%، لتسجل 22 ألفًا و981 مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ21 ألفًا و484 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهر التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى السوق المحلية بنسبة 24%، بعد تمكنها من تسويق 8 آلاف و134 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 6 آلاف و551 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

فى حين، سجلت مبيعات “هيونداي الكورية” تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 14 ألفًا و847 سيارة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقارنة بـ14 ألفًا و933 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات العلامات الكورية فى قطاع سيارات الركوب خلال 10 شهور:

«هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

حافظت “هيونداي توسان” على تمركزها فى صدارة مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر، بعد تمكنها من تسويق 6 آلاف و104 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

واحتل “كيا سبورتاج” المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 6 آلاف و35 مركبة، أعقبتها “هيونداي إلنترا HD” في المركز الثالث بواقع 3850 مركبة.

وجاءت “هيونداي إلنترا AD” فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 1936 وحدة خلال تلك الفترة، تلتها “كيا جراند سيراتو” في المركز الخامس بواقع 1695 مركبة.

وحصدت “هيونداي إلنترا CN7” المرتبة السادسة مسجلة بيع 1457 وحدة، تلتها “هيونداي أكسنت HCI” فى المركز السابع بواقع 725 مركبة.

وتمركزت “هيونداي أكسنت RB” في المرتبة الثامنة فى قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر بعد تمكنها من تسويق 569 وحدة، أعقبتها “هيونداي كريتا” فى المركز التاسع بإجمالى بيع 199 مركبة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: