«كيا» تعلن افتتاح مصنع جديد في غانا بإنتاج 6 طرازات كمرحلة أولى

أعلنت «رانا موتورز»، الموزع الرسمي لشركة كيا في غانا، عن الافتتاح الرسمي لمصنع التجميع المتطور في غانا.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة الإستراتيجية تسهم في التركيز على منطقة غرب أفريقيا، في تعزيز مكانة كيا كلاعب رئيسي في قطاع صناعة السيارات بالمنطقة.

قال ياسر شابسوغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة كيا:” ستساهم هذه المنشأة المتطورة، ليس فقط في تلبية الاحتياجات الحالية للعملاء الغانيين، ولكن أيضًا ستلبي متطلباتهم المستقبلية بشكلٍ استباقي”.

وأكد أن الشركة تستهدف تلبية المتطلبات والاحتياجات ليس فقط داخل غانا ولكن أيضًا في جميع أنحاء غرب أفريقيا. ونحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها هذه الخطوة التوسعية”.

من جهته أعرب عصام عضيمات، الرئيس التنفيذي لشركة “رانا موتورز”، عن أهمية مصنع التجميع ودوره في تعزيز وتوطيد العلاقات بين غانا وجمهورية كوريا،

وقال:” نحن نفخر بالدور الذي نقوم به، والذي يُسهم في تعزيز علاقات التعاون بين غانا وجمهورية كوريا من خلال تعزيز مستويات التميز”.

يتميز مصنع التجميع، الذي يتماشى مع رؤية العلامة التجارية لتصبح مزودًا رائدًا لحلول التنقل المستدام، بأحدث التقنيات والتكنولوجيات لمعالجة التحديات العالمية البالغة الأهمية في قطاع التصنيع مثل ندرة المياه واستهلاك الطاقة.

واعتمدت شركة كيا ورانا موتورز نهجًا مستدامًا للمياه يقوم على نظام تجميع مياه الأمطار، ما يتيح تخزين المياه الجارية وإعادة استخدامها لعمليات التصنيع اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل نهج الطاقة المستدامة المعتمد في منشأة التصنيع، على الضوء الطبيعي وأنظمة التهوية والعزل الحراري للحد من استهلاك الطاقة.

وستشهد المرحلة التالية من المشروع تركيب الألواح الشمسية على سطح المصنع، ما يتيح للمنشأة توليد طاقتها بشكل مستدام، لتغطية جميع احتياجاتها الاستهلاكية من الطاقة.

ويُصنف مصنع التجميع باعتباره أكبر مصنع في غانا والمنطقة، حيث يقوم بتجميع 6 طرازات من المركبات، وتشمل خططه التوسعية الوصول إلى تجميع 10 طرازات في الأشهر القليلة المقبلة.

وتمتد منشأة أماساما على مساحة 65000 متر مربع، وتبلغ مساحة المباني 16000 متر مربع، مع أكثر من 1000 متر مربع من مساحات العيش.

وتماشيًا مع معدلات والنسب الإنتاجية، تبلغ الطاقة التشغيلية الأولية للمصنع 35 ألف مركبة، مع خطط للتوسع إلى 70 ألف مركبة.

وتم استخدام ما يقرب من 6000 طن من الأسمنت و3500 طن من الحديد والصلب في عمليات البناء؛ لتلبية الحجم الكبير للمصنع.

ومن المقرر أن تشهد هذه المجموعة المزيد من التوسع قريبًا لتشمل 10 طرازات، بما في ذلك كيا K2700، وكيا K3000، وكيا Carens، وكيا Picanto”.

ومع انطلاق عمليات الإنتاج الرسمية في أكبر مصنع تجميع إقليمي، نجحت شركة كيا ورانا موتورز في تعزيز مكانتهما الرائدة كأبرز مصنعي السيارات في العالم.