«كيا» تعتزم طرح سيارة Sorento الجديدة منتصف أغسطس

كشفت شركة كيا اليوم الثلاثاء عن مواصفات سيارة سورينتو الجديدة Sorento إذ تتميز المركبة بشكل وتصميم جديدين، وفقا لوكالة يونهاب.

وتخطط كيا للكشف عن سعر السيارة وإطلاقها في منتصف الشهر القادم.

وتطبق كيا وحدة نمطية ذات تأثير ثلاثي الأبعاد على شبكة تبريد الهواء الأمامية للسيارة الجديدة مع الأضواء النهارية التي تطلق عليها “signature Starmap lighting”، وهو عنصر تصميم الجديد لكيا يعرض المتانة لتقديم تصميم سيارة رياضية متعددة الأغراض موجهة نحو المستقبل.

وتم إطلاق الجيل الرابع من سيارة Sorento في عام 2020، وحافظت على صدارتها في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم للسنة الثالثة على التوالي حيث سجلت مبيعاتها أكثر من 60 ألف وحدة سنويا في السوق المحلية، ووصلت مبيعاتها إلى حوالي 36 ألف وحدة خلال النصف الأول من هذا العام.