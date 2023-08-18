«كيا» تطلق سيارة «سورينتو» الرياضية الجديدة فى الأسواق المحلية وتخطط لبيع 70 ألف مركبة

أطلقت كيا ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات سيارة سورينتو الجديدة في السوق المحلية لتعزيز مجموعتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وفقا لوكالة يونهاب.

تهدف كيا إلى بيع أكثر من 70 ألف وحدة من سيارات سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك طراز الجيل الرابع الحالي في السوق المحلية هذا العام. لم تنته الشركة بعد من خطط إطلاق سورينتو المحدثة في الخارج.

قالت كيا في بيان إن سورينتو التي تمت ترقيتها تأتي بمحرك بنزين 2.5 لتر بشاحن توربيني أو محرك 2.2 لتر ديزل أو محرك هجين بنزين بسعة 1.6 لتر.

وبحسب البيان فقد تم تطوير السيارة الجديدة في إطار فلسفة التصميم الجديدة لكيا، “الأوبوسيتس المتحدة”، والتي تؤكد على التصميم الخارجي الأنيق والجريء والتصميم الداخلي الأوسع والأكثر اتساعًا.

تم تجهيز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم بقمرة قيادة ملاحة متصلة بالسيارة (ccNC)، ونظام معلومات ترفيهي جديد طورته مجموعة هيونداي موتور، وإمكانية تحديث البرامج اللاسكلي عبر الهواء (أو تيه إيه)، و 10 وسائد هوائية، ونظام متقدم للمساعدة في القيادة على الطرق السريعة و وظائف أخرى متعلقة بالسلامة.

يباع طراز 2.5 بنزين بـ 35 مليون و42 مليون وون (26,000 دولار أمريكي – 31,000 دولار أمريكي)، ويباع طراز 2.2 ديزل بسعر 37 مليون و44 مليون وون ونموذج البنزين الهجين سعة 1.6 بسعر 42 مليون و45 مليون وون.