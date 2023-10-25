كيا تطلق برنامجا لبيع السيارات المستعملة بعد تجديدها

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركات صناعة السيارات في كوريا ، اليوم الأربعاء إنها تخطط لبيع السيارات المستعملة المجددة التي تنتجها الشركة، بشكل يشبه برنامجا أطلقته الشركة الأكبر هيونداي موتور، هذا الأسبوع، وفقا لوكالة يونهاب.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في بيع سيارات كيا المستعملة المجددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق، ابتداء من الأربعاء المقبل. وقد تم الإعلان عن الخطة في حدث إعلامي في سيول للتعريف بالمشروع.

وتركز كيا على وجه الخصوص على تجديد نماذج السيارات الكهربائية المستعملة. وكجزء من البرنامج، قدمت الشركة نظام تصنيف من خمسة مستويات سيتم استخدامه لقياس جودة السيارات الكهربائية المستخدمة.

وقالت الشركة إنه سيتم تحديد التقييم الإجمالي لكل سيارة من خلال جمع تقييم البطارية بالسيارات الكهربائية ومسافة السفر بشحنة بطارية واحدة.

ستكون المركبات المعروضة للبيع بموجب المشروع هي السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، وقطعت أقل من 100 ألف كيلومتر وليس لها تاريخ حوادث. وقد أنشأت شركة كيا مركزًا مخصصًا لاختبار وتحديث السيارات المستعملة في مدينة يونجإن، على بعد 42 كيلومترًا جنوب سيول.

وقالت كيا إنها تهدف إلى بيع 3,000 سيارة مستعملة في الفترة المتبقية من عام 2023 وبيع 15,000 وحدة مستعملة في العام المقبل.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه هيونداي موتور أمس بيع سياراتها المستعملة المجددة وسيارات علامتها التجارية الفاخرة جينيسيس، بهدف بيع 5,000 سيارة مستعملة معتمدة خلال العام.