«كيا» تطرح موديل 2024 من سيارة «سيلتوس» الرياضية

أعلنت شركة كيا أنها بدأت بيع موديل 2024 من “سيلتوس”، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض صغيرة الحجم، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة يونهاب.

وتتميز سيارة “سيلتوس” الجديدة بتوسيع تطبيق تفضيلات العملاء والتصميم الداخلي والخارجي الفاخر.

وتشمل الميزات الأساسية لطراز “بريستيج” من السيارة نظام ناقل السرعة الإلكتروني ووضعية تغير السرعة اليدوي “بادل شيفت” وتمت إضافة نظام المساعدة على الركن الذكي عن بعد إلى حزمة المراقبة الاختيارية، إضافة إلى ذلك، تم تطبيق الجيوب على ظهر المقاعد الأمامية في جميع الطرز.

وتم تطبيق التصميم المعزز، مثل شبكة المشعاع عالية اللمعان باللون الأسود في طراز “جرافيتي”، وهو أعلى طراز.

قال مسؤول في كيا إن موديل 2024 من سيارة “سيلتوس” سيقود سوق السيارات الرياضية المتعددة الأغراض الصغيرة الحجم بناء على قابليتها للتسويق الممتازة وسعرها المعقول.