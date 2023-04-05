«كيا» تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية في 2026

قالت كيا ثاني أكبر شركات السيارات الكورية اليوم الأربعاء، إنها تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية في عام 2026 حيث تسعى للتحول إلى “مزود حلول تنقل مستدام”، بحسب وكالة يونهاب.

وتخطط كيا لإطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل “إي في 9” في السوق المحلية خلال النصف الأول من هذا العام، وتوسيع خط إنتاجها من السيارات الكهربائية بالتدريج بـ15 نموذجا بحلول 2027، وفقا لما أفادت به الشركة في يوم مستثمر الرئيس التنفيذي (CEO Investor Day) لهذا العام.

وتخطط كيا لإضافة طراز “إي في 9 جي تي-لاين”، وطراز إي في 9 جي تي عالي الأداء إلى مجموعتها من السيارات الكهربائية هذا العام. يتبنى طراز جي تي-لاين تصميم أداء نموذج جي تي لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.

وتعد إي في 9 ثاني سيارات كيا المجهزة بمنصة هيونداي موتور للسيارات الكهربائية المسماة ” إي- جي إم بي”، بعد سيارة إي في6 الرياضية التي أطلقت في 2021.

وتخطط كيا لتطبيق خدمات الاتصال الخاصة بها بمعظم سياراتها الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد عام 2025 لإبقائها محدثة باستمرار من خلال ترقية الميزات والخدمات الرقمية دون حاجة لتلقي خدمات من الوكلاء.

وتخطط الشركة أيضًا لإكمال مصنع المركبات مخصصة الغرض (PBV) في مصنع هواسونغ بحلول نهاية عام 2024 والبدء في إنتاج مركبات متوسطة الحجم من هذا النوع في يوليو 2025.

ويمكن استخدام المركبات مخصصة الغرض كسيارات أجرة آلية وشاحنات ذاتية، ومكاتب متنقلة وأغراض أخرى.