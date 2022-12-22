كيا تخطط لبيع 1000 سيارة جديدة من طراز "تريبيوت" في الأسواق العالمية

قالت شركة كيا إنها ستطرح طراز “تريبيوت” المحدود لسيارة السيدان الرياضية “ستينجر” اليوم في السوق المحلية الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

وتخطط كيا لبيع 1,000 وحدة من طراز “تريبيوت” في الأسواق العالمية، بما في ذلك 200 وحدة في السوق المحلية.

ويتميز طراز “تريبيوت” بالألوان الداخلية والخارجية ومواصفات التصميم الحصرية، بناء على طراز “ستينغر 3.3 توربو GT”.

ويأتي باللونين الخارجيين الحصريين – “إيسكورت غرين” و”مونسكيب مات غراي”. وسيتم بيع 100 وحدة من كل من اللونين.

كما يأتي بعجلات 19 بوصة، ومرايا خارجية، ومسماك الفرامل باللون الأسود.

ويتم تطبيق “تيراكوتا براون انتيرير” الحصري مع اعتماد ألياف الكربون في الجزء الأعلى من وحدة التحكم ومقبلات الأبواب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق شعار على شكل دبور مستوحى من اسم السيارة على مساند الرأس، ورقم تسلسلي فريد يمكن للعملاء اختياره على عتبة باب السائق.