كيا تخطط لاستثمار 24.4 مليار دولار في حلول النقل المستقبلية حتى 2028

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر مصنعى السيارات في كوريا، أنها تستهدف بيع 4.01 ملايين وحدة بما يشمل مليون سيارة كهربائية في السوق العالمية في 2026 مشيرة إلى أنها تخطط لتحقيق ربح تشغيلي بقيمة 12 تريليون وون ومبيعات بقيمة 134 تريليون وون في نفس العام، بحسب وكالة يونهاب.

وعلى المدى الطويل، تخطط كيا لاستثمار 32 مليون وون (24.4 مليار دولار) في التنقل المستقبلي في السنوات الخمس المقبلة وتهدف إلى بيع 1.6 مليون مركبة كهربائية في عام 2030.

وباعت كيا العام الماضي 2.9 مليون سيارة على مستوى العالم، من بينها 158,000 وحدة أو 5.4% من المجمل سيارات تعمل بالبطارية.

وفي عام 2030، حددت الشركة هدف مبيعاتها بـ 4.3 ملايين سيارة، بما في ذلك 1.6 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، لتحقيق ربح تشغيلي قدره 16 تريليون وون ومبيعات 160 تريليون وون.

ويعد الهدف أعلى بكثير من هدف تحقيق ربح تشغيلي قدره 9.3 ترليونات وون من مبيعات بقيمة 97.6 ترليون وون لهذا العام.

وفي عام 2023، حددت الشركة هدف مبيعاتها عند 3.2 ملايين وحدة، بما في ذلك مبيعات خارجية تبلغ 2.6 مليون سيارة.

ومن يناير إلى مارس، ارتفعت مبيعات كيا من السيارات بنسبة 12% إلى 767,700 وحدة من 685,738 في نفس الفترة من العام الماضي.