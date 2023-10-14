كيا تخطط لإطلاق سيارتى "EV3" و"EV4" في الأسواق المحلية خلال 2024

كشفت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا ، عن طرازين جديدين للسيارات الكهربائية، بهدف الإطلاق التجاري لطرازات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض وطرازات السيدان المتوسطة الحجم في عام 2024، وفقا لوكالة يونهاب.

ومن المقرر إطلاق الطرازين “EV3″ و”EV4” في السوق الكورية الجنوبية في النصفين الأول والثاني من عام 2024 على التوالي. وتخطط “كيا” لإطلاق “EV5” في النصف الأول من عام 2025.

وفي الحدث الصحفي الخاص بيوم “كيا” للسيارات الكهربائية (Kia EV Day) لعام 2023 الذي أقيم في “يوجو”، على بعد 62 كيلومترا جنوب شرق سيول، كشفت “كيا” لأول مرة عن طرازاتها متوسطة الحجم للسيارة الرياضية المتعددة الأغراض “EV3” وطراز السيدان “EV4” المتوسط الحجم.

وكشفت الشركة أيضا للصحافة الكورية لأول مرة عن السيارة “EV5” الرياضية المتعددة الأغراض. وقد تم الإعلان عن النموذج لأول مرة في أغسطس في معرض “تشنغدو” الدولي لصناعة السيارات لعام 2023.

وتعد الطرازات الجديدة أحدث الإضافات إلى تشكيلة سيارات “كيا” الكهربائية، والتي تتكون حاليا من “EV6″ و”EV9”.