كيا تتطلع لإدراج سيارتها نيرو ضمن برنامج فرنسي لدعم المركبات الصديقة للبيئة

قالت وزارة الصناعة الكورية إنها ستطالب الحكومة الفرنسية بمراجعة معايير سياستها الخاصة بدعم السيارات الكهربائية لتشمل سيارة نيرو التي تصنعها شركة كيا للسيارات، وفقا لوكالة يونهاب.

جاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت فرنسا عن خطط لتقديم إعانات مالية للسيارات الكهربائية التي تفي بالدرجات البيئية المطلوبة مع استبعاد السيارات التي ينبعث منها الكربون بمستوى معين من الإعانات.

كانت السيارات المؤهلة للدعم المعلن عنها يوم الخميس في معظمها أوروبية، وكانت سيارة كونا الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة هيونداي موتور التي يتم تصنيعها في أوروبا، هي الطراز الكوري الوحيد المدرج على القائمة.

ولم تشمل القائمة سيارة “نيرو” لشركة كيا التي يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة: “تخطط الوزارة للعمل مع الصناعة المحلية وتقديم شكوى رسمية حتى يتم إعادة تقييم نيرو، التي تم استبعادها من القائمة”.