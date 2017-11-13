كيا بيكانتو تستحوذ على نصف مبيعات الملاكي الميني

أحمد شوقي: تفوقت السيارة كيا بيكانتو على السيارات المنافسة بشريحة السيارات الملاكي الميني (فئة A)؛ بعد تصدرها لقائمة أكثر الطرازات مبيعا بهذه الشريحة؛ بحصة سوقية بلغت 49.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 671 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وفي المرتبة الثانية؛ حلت هيون

أحمد شوقي:



تفوقت السيارة كيا بيكانتو على السيارات المنافسة بشريحة السيارات الملاكي الميني (فئة A)؛ بعد تصدرها لقائمة أكثر الطرازات مبيعا بهذه الشريحة؛ بحصة سوقية بلغت 49.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 671 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي المرتبة الثانية؛ حلت هيونداي i10 بحصة سوقية 27.9%؛ وتبعتها سوزوكي ألتو التي بلغت نسبتها 12.1%؛ ثم هيونداي جراند i10 بحصة سوقية 9.5%.

وفي المركز الخامس؛ حلت فيات 500؛ بحصة سوقية 0,6%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.3%.

وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي الميني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 671 سيارة مقابل 2805 وحدة؛ بتراجع 2134 سيارة بنسبة انخفاض 76%.

وعلق منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات على التراجع العنيف في مبيعات الفئة بأن الطلب على السيارات منذ بداية العام الجاري يشهد تذبذبًا كبيرا؛ بسبب الارتفاعات السعرية التي أقرها الوكلاء على الطرازات التي يتم تسويقها محليا.

وتوقع أن يشهد العام المقبل نموًا في المبيعات مقارنة بأداء العام الجاري لتتمكن الشركات من زيادة مستوى الإيرادات وتحقيق هوامش أرباح أفضل من العام الجاري.