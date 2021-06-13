«كيا» الأكثر تفضيلا فى روسيا.. وتحصد 6 جوائز فى حدث «سيارة العام»

أعلنت شركة كيا أنها فازت بست جوائز في حفل توزيع جوائز سيارة العام الروسية، وهذا أكبر عدد من الجوائز التي فازت بها الشركة منذ دخولها إلى السوق الروسية، بحسب وكالة يونهاب.

يذكر أن حفل توزيع جوائز “سيارة العام الروسية” الذي انطلق في عام 2000، يعتبر أكثر الجوائز موثوقية للسيارات في روسيا.

وشارك أكثر من 1.5 مليون من الخبراء في السيارات وعامة العملاء في تقييمات هذا العام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لاختيار أفضل سيارة في 23 فئة.

سيارة “مورنينج” التي تصدرها كيا تحصل على جائزة “أفضل سيارة”

وحصلت سيارة “مورنينج” التي تصدرها كيا إلى الخارج تحت اسم “بيكانتو”، على جائزة “أفضل سيارة” في فئة سيارات المدينة الصغيرة.

وفازت سيارة “سيلتوس” التي طرحتها كيا للمرة الأولى في السوق الروسية في العام الماضي، بجائزة “أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم” للسنة الثانية على التوالي.

سيارات “كي 5″ و”سورينتو” و”كارنيفال” الأفضل

وتم اختيار “كي 5″ و”سورينتو” و”كارنيفال” كأفضل سيارة في فئات سيارات رجال الأعمال والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات المتوسطة الحجم وسيارات الميني فان على التوالي.

كما فازت كيا بلقب “أكثر علامة تجارية تفضيلا في روسيا”.

وباعت كيا أكثر من 200 ألف سيارة سنويا لمدة 3 سنوات متتالية. وتحافظ على صدارتها من بين العلامات التجارية للسيارات المستوردة في روسيا منذ عام 2014.

مبيعات كيا تسجل 89,543 وحدة في روسيا فى 5 أشهر

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، باعت كيا ما مجموعه 89,543 وحدة في سوق المركبات الروسية لتحتل المرتبة الثانية من بين جميع العلامات التجارية، والمرتبة الأولى من بين العلامات التجارية للسيارات المستوردة.

وتجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات شركة كيا في الأسواق العالمية، حاجز الـ 50 مليون وحدة.

وتجاوزت المبيعات التراكمية لسيارة “سبورتج” الرياضية المتعددة الاستخدامات لـ كيا 6 ملايين وحدة.

مبيعات كيا تتجاوز 50 مليون وحدة فى الأسواق العالمية

وقالت كيا إنها باعت ما مجموعه 50,120,112 وحدة في الأسواق العالمية حتى شهر مايو من هذا العام، بما في ذلك 14,240,581 وحدة في السوق المحلي و35,879,531 وحدة في الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك بعد مرور 59 عاما من طرح كيا “K-360” وهي أول سيارة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962.

وحققت الشركة 10 ملايين وحدة في المبيعات بالأسواق العالمية في عام 2003، ثم حققت 20 مليون وحدة في عام 2020، و30 مليون وحدة في عام 2014، و40 مليون وحدة في 2017.

وبعد أن تجاوزت مبيعاتها السنوية في الأسواق العالمية مليوني وحدة للمرة الأولى في عام 2010، بلغت مبيعاتها حوالي 2.7 مليون وحدة سنويا.

وشكلت الصادرات والمبيعات المحلية في الأسواق الخارجية أكثر من 70% من إجمالي مبيعاتها.

وفي السوق المحلية، تجاوزت مبيعاتها 500 ألف وحدة لمدة 6 سنوات متتالية منذ عام 2015.

وفي هذا العام، سجلت مبيعات كل من سيارتي “سورينتو” و”كارنيفال” أكثر من 6 آلاف وحدة شهريا.

وحققت الحجوزات المسبقة لنسخة جديدة من سيارة السيدان المتوسطة الحجم “كي 8” حوالي 24 ألف وحدة وهذا 30% من هدف المبيعات السنوية للشركة الذي بلغ 80 ألف وحدة.

وتجاوزت الحجوزات المسبقة لـ “EV6” وهي أول سيارة كهربائية مخصصة للشركة، 30 ألف وحدة.

كيا تتوقع أن تحطم مبيعاتها في السوق المحلية هذا العام رقما قياسيا

وقالت كيا إنها تتوقع أن تحطم مبيعاتها في السوق المحلية في هذا العام رقما قياسيا سابقا بلغ 552,400 وحدة.

وفي الأسواق الخارجية، تقود السيارات الترفيهية (RV) مبيعات كيا. وتجاوزت مبيعات “سبورتج” 6 ملايين وحدة في الأسواق الخارجية لتصبح أول سيارة للشركة، تحقق مثل هذا الإنجاز.

ومن بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارة “تيلورايد” 180 ألف وحدة منذ طرحها في السوق الأمريكية في شهر مارس من عام 2019.

وبلغت مبيعات سيارة “سيلتوس” أكثر من 170 ألف وحدة في السوق الهندي منذ طرحها في أغسطس 2019 وهذا يمثل 70% من مبيعات كيا في السوق الهندية.

وسجلت مبيعات “سبورتج” 6.14 مليون وحدة في الأسواق العالمية، بما في ذلك حوالي 5.38 مليون وحدة في الأسواق الخارجية، لتأتي السيارة في المركز الأول من بين سيارات كيا من حيث المبيعات العالمية.

وتليها “برايد” التي تم طرحها في عام 1987 بـ 3.92 مليون وحدة، و”سورينتو” بـ 3.7 مليون وحدة، و”مورنينغ” بـ 3.4 مليون وحدة، و”بونغو” بـ 3.2 مليون وحدة.