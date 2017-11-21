كيان – سكودا تعلن بدء تسليم كودياك فبراير المقبل

شريف عيسى قررت كيان ايجيبت للتجارة والإستثمار، المستورد الحصرى لسيارات سكودا، فتح باب الحجز على طرازها الجديد كودياك، على ان يتم البدء فى التسليم الحجزات خلال فبراير من العام المقبل. وقال نادر نبيل، مدير عام قطاع سكودا بكيان،…

شريف عيسى



قررت كيان ايجيبت للتجارة والإستثمار، المستورد الحصرى لسيارات سكودا، فتح باب الحجز على طرازها الجديد كودياك، على ان يتم البدء فى التسليم الحجزات خلال فبراير من العام المقبل.



وقال نادر نبيل، مدير عام قطاع سكودا بكيان، ان المفاوضات التى تمت على طرح كودياك المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، انتهت إلى طرح فئتين منها وهما Active، والثانيةAMBITION بنظام الدفع الرباعى 4×4.



وأشار نبيل فى تصريحات لـ “المال” أن كيان سعرت Active بسعر أولى يقدر بـ 575 ألف جنيه، فيما بلغ سعر AMBITION، بقيمة 699 ألف جنيه.



ويأتى طرح كيان لكودياك فى الوقت الذى شهد فيه سوق السيارات خلال الفترة الماضية حملة إعلانية من قبل الوكيل السابق لسكودا ممثلاً فى شركة أرتو أوتو والتى أكدت على طرح كودياك رسيماً بصفتها الوكيل الحصرى والوحيد لسكودا فى مصر.



وتوضح الصور التالية المواصفات الفنية لسكودا لكل من Active، و AMBITION وفقا للبيانات الصادرة عن كيان ايجيبت للتجارة والإستثمار :

