كيان – سكودا تطرح كاروك منتصف 2018

شريف عيسى



تعتزم “كيان إيجيبت” للتجارة والاستثمار -وكيل سيات والمستورد الحصرى لسكودا- طرح كاروك الجديدة كلياً، بداية النصف الثانى من العام المقبل، على أقصى تقدير.



وقال نبيل نادر، رئيس قطاع سكودا بالشركة، إن سكودا العالمية ما زالت تجرى حالياً اختبارات على سياراتها الجديدة، وهى بصدد تنظيم مؤتمر لوكلائها حول العالم الأسبوع الحالى، لعرض السيارة والتعرف على مواصفاتها الفنية تمهيداً لبدء عمليات التسليم.



وتوقع نادر أن يسهم طرح كاروك والمنتمية لفئة كروس أوفر، فى دعم حركة المبيعات للعلامة التشيكية خلال الفترة المقبلة، فى ظل توجه المستهلكين لاقتنائها نظراً لملائمتها لطبيعة الطرق.



وتعد “كاروك” جزء من إستراتيجية 2025 لسكودا العالمية، التى تستهدف التركيز بشكل مستمر على توسيع نطاق سيارات الدفع الرباعى، والتى بدأت بالإعلان عن “كودياك” والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات SUV للصانع التشيكى.



ووتوافر كاروك بمحركين بنزين TSI، الأول سعة 1 لتر بقوة 115 حصان، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 10.6 ثانية، لتصل إلى السرعة القصوى 187 كم / الساعة.



أما المحرك الثانى فسعة 1.5 لتر، بقوة 150 حصاناً، بتسارع من صفر إلى 100 كم فى وقت يبلغ 8.4 ثانية، مع العلم أن سرعتها القصوى تصل إلى 204 كم / الساعة، كما يتوافر لدى كاروك 3 محركات ديزيل.