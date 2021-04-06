كيان جديد يجمع «القابضة الكيماوية» و«العربية للتصنيع» وشركة خاصة… باستثمارات 350 مليون دولار

تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تأسيس شركة جديدة لمعالجة المحلول المر بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وإحدى شركات القطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى 350 مليون دولار للمرحلة الأولى.

كشف وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ»المال»، أن حصة القابضة فى الكيان الجديد تبلغ %15 بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف «الرشيد» أن دراسة الجدوى انتهت والشركة حاليًا فى مرحلة التأسيس، وسوف يبدأ تنفيذ المشروع بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى شركات القطاع الخاص، مشيرا الى أن مشروع معالجة المحلول المر يهدف لتحويله إلى قيمة استثمارية بدلًا من كونه عبئًا على الشركات المنتجة للملح.

يذكر أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لإدخال تكنولوجيا جديدة تمكنها من فصل العناصر المهمة مثل «الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها» من المحلول المر الذى ينتج عن عملية تصنيع الملح، لبيعها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وتمتلك «القابضة للصناعات الكيماوية» شركتين تابعتين لها، متخصصتين فى إنتاج الأملاح هما النصر، والمكس للملاحات.

وحققت «القابضة الكيماوية»، وفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، خلال العام المالى 2018/2019 زيادة فى الإيرادات وصلت إلى 21.6 مليار جنيه، وارتفع صافى الربح إلى 3.4 مليار، وبلغت قيمة صادراتها 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو %40.

واعتمدت الجمعية العامة، خلال اجتماعها، حصة وزارة المالية من أرباح الشركة «القابضة الكيماوية» التى بلغت 180 مليون جنيه، إلى جانب إجمالى المسدد للخزانة العامة من القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2019/2018 بقيمة 66 مليار جنيه بمعدل نمو %17.