كيان تفاوض سيات لطرح العلامة التجارية كوبرا

شريف عيسى كشفت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات الإسبانية، عن مفاوضات جادة مع الشركة الأم، تمهيداً لطرح العلامة التجارية الرياضية كوبرا CUPRA فى مصر خلال الفترة المقبلة. أشارت فى تصريح لـ«المال»، إلى أن…

شريف عيسى

كشفت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات الإسبانية، عن مفاوضات جادة مع الشركة الأم، تمهيداً لطرح العلامة التجارية الرياضية كوبرا CUPRA فى مصر خلال الفترة المقبلة.

أشارت فى تصريح لـ«المال»، إلى أن الفترة الماضية كانت سيات العالمية تمتلك خط إنتاج رياضى، للمشاركة فى فعاليات السباق العالمية، إلا الشركة قررت خلال فبراير من العام الجارى، تدشين علامة مستقلة، بشعار جديد، ضمن خطتها التى تستهدف تقديم سيارات ذات طابع رياضى للمستهلكين.

أكدت أن الخطوة تسهم فى تعزيز مبيعات العلامة التجارية على الساحة العالمية، بعد الطفرة التى شهدتها بعد تقديمها لطرازى اتيكا، وأرونا، المنتميتن لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض Suv.

أوضحت أن المفاوضات التى أجرتها كيان إيجيبت لطرح أرونا، استقرت على أن تكون في سبتمبر المقبل.

تابعت: تأجيل عملية طرح أرونا جاء بعد إعلان الشركة الإسبانية العالمية البدء فى إنتاج السيارة، وفقاً للمواصفات المقدمة من وكيلها فى مصر خلال خلال مايو المقبل، على أن تطرح بالسوق المصرية خلال شهرى أغسطس، أو سبتمبر.

كشفت رئيس قطاع سيات عن استهداف العلامة التجارية لبيع 1000 سيارة نهاية العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن العلامة «سيات»، أعلنت فى 22 فبراير الماضى عن إطلاق العلامة التجارية المستقلة كوبرا، المتخصصة فى إنتاج السيارات الرياضية الجديدة، كاشفةً عن طرازها الأول إتيكا كوبرا الرياضية المتعددة الأغراض.

كانت كوبرا تعكس الأداء الرياضى لسيات، إلا أن الشركة العالمية قررت إنشاء كيان مستقل لها، وتقديمها للأسواق العالمية بشكل مستقل، بهدف تطوير طرازاتها جنباً إلى جنب سيات.

تستهدف كوبرا تقديم سيارات رياضية جديدة من طرازى أرونا، وإبيزا خلال الفترة المقبلة، كما تخطط لإنتاج كوبرا TCR لتكون أول سيارة سباق للعلامة التجارية.