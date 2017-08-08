كيان تفاجئ السوق بطرح موديلات 2018 من سكودا

الشرقاوي: أسعار سوبيرب تبدأ من 529 ألفا.. و445 ألف لأوكتافيا أحمد شوقي وشريف عيسى طرحت شركة كيان ايجيبت للتجارة واﻹستثمار الوكيل الجديد لسكودا، 3 طرازات موديل 2018؛ من العلامة التشيكية من خلال شبكة الموزعين المعتمدين التي تضم حتى الآن 5 شركات. وأوضح المصدر أن الطرازات الثلاثة معروضة ح

الشرقاوي: أسعار سوبيرب تبدأ من 529 ألفا.. و445 ألف لأوكتافيا



أحمد شوقي وشريف عيسى



طرحت شركة كيان ايجيبت للتجارة واﻹستثمار الوكيل الجديد لسكودا، 3 طرازات موديل 2018؛ من العلامة التشيكية من خلال شبكة الموزعين المعتمدين التي تضم حتى الآن 5 شركات.

وأوضح المصدر أن الطرازات الثلاثة معروضة حالياً بصالة العرض المؤقتة لكيان بالقطامية لحين الاستقرار على المركز الرئيسى لسكودا، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمى من خلال شركة كيان للإعلان عن تفاصيل بيع الطرازات الجديدة.

وكانت كيان قد بدأت نشاط خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لعملاء سكودا القدامى اعتبارًا من فبراير الماضي؛ بمركز أودي الرئيسي بالقطامية.

وكان رجل اﻷعمال كريم نجار، المساهم والشريك الرئيسى بكيان ايجيبت، أعلن فى حوار سابق لـ “المال” عن استهدافه بيع 1500 سيارة من طرازات سكودا خلال الأشهر السته اﻷولى من بداية توافرها.

وأشار إلى انه من المتوقع زيارة وفد من سكودا العالمية لكيان خلال الفترة المقبلة ﻹختيار وتحديد المركز الرئيسى من بين 4 أماكن، موضحاً ان كيان رصدت ما يقرب من 60 مليون جنيه لتجهيز المركز الرئيسى المتكامل.

ووفقاً ﻷحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن السيارات المفرج عنها خلال الربع الثانى من العام الجارى، بلغ إجمالى المركبات المفرج عنها من سكودا 256 سيارة، بعد توقف استيرادها خلال الربع اﻷول.



وقال أحمد الشرقاوي مدير شركة الشرقاوي جروب موزع سكودا إن الشركة حصلت على الدفعة الأولى من طرازات سكودا من الوكيل الجديد- شركة كيان إيجيبت- وتم عرضها بالفعل.



وأضاف أن الفئة المتوفرة من فابيا مزودة بمحرك تيربو 1200 سي سي بسعر 330 ألف جنيه، ومن أوكتافيا 1600 سي سي اوتوماتيك بسعر 445 ألف جنيه، ومن سوبيرب 1400 سي سي، 150 حصان بسعر 529 ألف جنيه.



وأوضح أن شركة الشرقاوي جروب توفر لعملائها خدمات ما بعد البيع والصيانة بمركز الخدمة التابع لها الذي يسع 60 سيارة يوميًا ويخدم منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة الجديدة؛ وشبكة الطرق المتصلة بالدائري.