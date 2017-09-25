كيان تعلن عن خصم 15 ألف جنيه على ابيزا

شريف عيسىحصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأسبانية "سيات"، والصادرة اليوم الاثنين، عن وكيلها الحصرى فى مصر ممثلاً فى شركة كيان للتجارة والإستثمار. واشتملت القائمة السعرية على خصم يصل إلى 15 ألف جنيه على طراز ابيزا.وجددت كيان الحصم على طراز ابيزا Reference فقط ليصل

شريف عيسى



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأسبانية “سيات”، والصادرة اليوم الاثنين، عن وكيلها الحصرى فى مصر ممثلاً فى شركة كيان للتجارة والإستثمار.

واشتملت القائمة السعرية على خصم يصل إلى 15 ألف جنيه على طراز ابيزا.



وجددت كيان الحصم على طراز ابيزا Reference فقط ليصل سعرها لفئة حالياً 265 ألفاً، بدلاً من 280 ألف جنيه، فيما سعرت ابيزا فئة Style بـ 299 ألف جنيه.



ووفقاً للقائمة السعرية، بلغ سعر اتيكا موديل 2018، فئة Style، 474 ألف جنيهاً، فيما بلغ سعر Style Plus، بقيمة 555 ألفا، أما ليون Face Lift، سعرتها كان بـ 317.9 ألفاً، لفئة Reference، و358 ألفاً لفئة Style، أما Style Plus، فبلغ سعرها 388 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2017.



وتراوجت أسعار توليدو، فبلغ قيمة فئة Reference، 290 ألف جنيه، أما فئة Style، فبلغ سعرها 315 ألف جنيه.

