«كيان» تسعى لإطلاق أول نظام تسويقي عربي متكامل تحت مسمى  CAYAN DASH

كشف المهندس محمود الزهري مدير التسويق في شركة كيان للتسويق الرقمي، أن الشركة تعمل لإطلاق أول نظام تسويقي عربي متكامل 100% تحت مسمى “CAYAN DASH” لتحقيق أفضل النتائج التسويقية، ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط https://cayan.co/cayan-dash.

وتأسست شركة كيان للتسويق الإلكتروني مطلع عام 2015 بالمملكة العربية السعودية، ثم توسعت بمصر وهناك خطة طموحة للتوسع في أسواق مصر بصورة أكبر، وكذلك دولة الإمارات والكويت وتركيا مع نهاية العام الجاري.

وقال الزهري، إن نظام “CAYAN DASH” يعد انطلاقة جديدة لأحدث أنظمة مجال التسويق الرقمي للشركات؛ إذ أن المجال التسويقي في العالم العربي كان ينقصه التنظيم من جانب مقدمي ومتلقي الخدمة، إلى جانب ضمان وجود مقدمي خدمات مؤهلين ولديهم خبرة إبداعية في سوق التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، أن “CAYAN DASH” يشتمل على لوحة تحكم كاملة تربط بين النظام و‏الموقع الإلكتروني (web)، ويعتبر أول تطبيق عربي متكامل 100%، إذ يحمل تطوراً في مجال التصميمات وبرمجتها بأحدث لغات البرمجة، مُقدماً إضافات للتحكم بكل عناصر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ويستطيع من خلالها إضافة العروض، الخدمات، الأقسام، الموظفين، فريق العمل، المدونة والأخبار المتعلقة بالشركة، مستخدماً معايير واضحة لتحسين الظهور في محركات البحث، كما يتمكَّن النظام من إضافة قاعدة بيانات لشركاء النجاح والعلامات التجارية، ويتمكَّن أيضاً من متابعة إدارة الطلبات من قِبل الموظفين والتحكم بالصلاحيات الخاصة بكل موظف ومتابعة مصادر الزيارات للعملاء عبر المنصات المختلفة، والاطلاع على إحصائيات الشركة من خلال لوحة تحكم مترابطة.

وأوضح أن النظام يسمح أيضا بالتجاوب مع الشاشات المختلفة، إذ يربط بين شبكات الويب ونسخة تطبيق جوال للتحكم الكامل في موقع الشركة عن بعد، وفقاً لأحدث معايير تصميم واجهة المستخدم.

كيان تستهدف تقديم عدة خدمات

وأضاف أن الشركة تستهدف من وراء هذا النظام تقديم العديد من الخدمات، التي تشمل :

التسويق الإلكتروني، تصميم المنتجات الرقمية من صور وفيديوهات تسويقية، تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية وكذلك تصميم التطبيقات الذكية مرتبطة بقواعد الويب للتحكم الكامل فيها عن بعد .

وأشار الزهري إلى أن شركته تهتم بمختلف أنواع التسويق الإلكتروني لجميع أنشطة الشركات بوجه عام، وتختص تحديداً بالمجال الطبي والتجميلي، فقد كان التسويق الإلكتروني للمجال الطبي يواجهه العديد من المشكلات؛ نظراً لنقص التنظيم والترابط بين عناصر سوق العمل المختلفة في مجال التسويق الإلكتروني مما سبب خللاً في منظومة التسويق ككل .

وتابع: إن المجال الطبي يمتاز عن غيره من المجالات الأخرى بكون خدماته عامة وموجهة إلى عموم الجمهور، ولذلك فقد قامت شركة كيان بتقديم المنظومة الأولى عربياً التي تعتمد بشكل أساسي على الربط بين الاستراتيجية التسويقية، وإنشاء موقع سهل التصفح يتضمن مدونة إعلامية، وتحليل مؤشرات الأداء من خلال إحصائيات مختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء واهتماماتهم، بالإضافة إلى الأدوات التي تهدف إلى سهولة تفاعل الجمهور باستخدام مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الجوال التي يتم تصميمها وفقاً لأحدث لغات البرمجة العالمية؛ حيث يرغب المستهلك في أن تكون الخدمة قريبة منه، ويساعد التسويق الإلكتروني في المجال الطبي على تحليل سلوك المستهلك

وأوضح الزهري أن كيان قدمت نموذجا في مجال التسويق الإلكتروني للمجال الطبي يتمثل في إنشاء مشروعات لعدد من المؤسسات العريقة بالمملكة العربية السعودية أبرزها: شركة الزلال الطبية، مستشفى الصفوة من ماجيستي، وكذلك عيادات الدكتور خالد الزهراني، وشركة الحياة القابضة، ودكتورز لاونج كلينك، حيث تعد تلك المشروعات بمثابة إضافة كبيرة في مجال التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي للمجال الطبي.