كيان تدفع أرونا وكوبرا خلال فعاليات أتوماك – فورميلا

المال ـ خاص:تخطط كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات فى مصر، لطرح طراز أورنا، والعلامة التجارية كوبرا بالسوق المحلية، خلال فاعليات معرض أوتوماك – فورميلا، سبتمبر المقبل.وقال كريم نجار، المساهم الرئيسى بالشركة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح المركز المتكامل لسيات، إن «كيان» أع

المال ـ خاص:

تخطط كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات فى مصر، لطرح طراز أورنا، والعلامة التجارية كوبرا بالسوق المحلية، خلال فاعليات معرض أوتوماك – فورميلا، سبتمبر المقبل.

وقال كريم نجار، المساهم الرئيسى بالشركة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح المركز المتكامل لسيات، إن «كيان» أعدت خطة خلال العام الجارى، لزيادة المبيعات، بحيث يصبح 2018، عام سيات.

وأضاف أن الخطة تتمثل فى طرح إبيزا الجديدة كلياً، بالإضافة إلى أتيكا، التى تعد أول سيارة رياضية متعددة الأغراض تتبع العلامة التجارية، إلى جانب الإعداد لطرح أرونا، المنتمية لفئة الكروس أوفر.

وأشار إلى أنه مع وصول إجمالى مبيعات سيات خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2017، إلى ما يقرب من 5000 سيارة، اتجهت كيان لضخ استثمارات بصالات العرض، ومراكز الخدمة، بتدشين مركزها المتكامل بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليون جنيه.

يضم مركز سيات، صالة عرض على مساحة 400 متر، بالإضافة إلى مقر إدارى على مساحة 650 متر، ومركز خدمة على مساحة 3500 متر مربع، – تحت الإنشاء – ومن المتوقع افتتاحه نهاية العام الجارى.

وكشف «نجار» عن سعى كيان إيجيبت لضم موزعين جدد، فى الإسكندرية ودمياط للمرة الأولى، لضمان انتشار طرازات سيات.

كما كشف عن اسناد مهام بيع وصيانة سيات بمنطقة المعادى، لمجموعة زوام جروب، بعد تمكنها من تدشين صالة عرض، ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، على مساحة تصل إلى 3700 متر مربع.

وأشار إلى أن توسعات كيان فى شبكة الموزعين، وصالات العرض، ومراكز الصيانة، تأتى فى وقت تعانى فيه سوق السيارات من العديد من التحديات، ما انعكس سلباً على أداء السوق.

واستبعد طرح طرازات من سيات الكهربائية فى الوقت الحالى، نظرا لعدم توافر البنية التحية مثل مراكز الشحن.