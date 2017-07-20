كيان تؤجل الإفراج الجمركى عن 144 سيارة سكودا

أحمد عوض: أكد محمود مصطفي، مدير عام جمرك سيارات الإسكندرية، أنه تم تخزين 144 سيارة "سكودا"، بالمنطقة الحرة بالعامرية، لعدم تقدم الوكيل الحصري للعلامة التشيكية "كيان - إيجيبت"، بخطاب الإفراج الجمركي عن الشحنة. وأشار في تصريحات لـ"المال"، إلى أن الشحنة تشمل فئات "أوكتافيا وسو



أحمد عوض:



أكد محمود مصطفي، مدير عام جمرك سيارات الإسكندرية، أنه تم تخزين 144 سيارة “سكودا”، بالمنطقة الحرة بالعامرية، لعدم تقدم الوكيل الحصري للعلامة التشيكية “كيان – إيجيبت”، بخطاب الإفراج الجمركي عن الشحنة.

وأشار في تصريحات لـ”المال”، إلى أن الشحنة تشمل فئات “أوكتافيا وسوبيرب”، وهى الدفعة الأولي لـ “كيان – إيجيبت” منذ فترة طويلة.

وقال إن “كيان – إيجيبت”، معتمدة لدى الجمارك كمستورد لطرزات “سكودا” منذ مطلع أبريل2017، بدلًا من أرتوك أوتو، الوكيل السابق، ويتمتع الوكيل بخصم جمركى 12%.

وأكد أن واردات السيارات، تشهد تراجعًا بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بالفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الطلب بالسوق المحلية.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، فقد تراجعت حجم واردات السيارات عبر منفذ الاسكندرية بنسبة 57.6% خلال النصف الاول من العام الجاري، مسجلًا نحو 23 ألفا و455 سيارة مقارنة عن 55 ألفا و 390 وحدة خلال نفس الفترة من العام