كيان السعودية تسدد آخر دفعة من قروضها البالغة 6 مليارات دولار

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم الثلاثاء أنها سددت 644 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة القروض التمويلية الأساسية التي أبرمتها في 31 مايو 2008 مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية بقيمة ستة مليارات دولار لمدة 15 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وقالت كيان في بيان للبورصة السعودية “وبهذا تم بحمد الله سداد كامل القروض التمويلية الأساسية.. قبل خطة السداد المجدولة المتفق عليها”.

وكانت هذه القروض تتعلق بتمويل جزء من نفقات بناء مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية “الذي يعد من أكبر مجمعات البتروكيماويات المتكاملة في العالم” وفقا للبيان.

وتوقع البيان أن يكون لعملية السداد أثر مالي “إيجابي” على الشركة ويتمثل في انخفاض في التكاليف المالية بمبلغ 54 مليون ريال تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن كيان تكبدت خسائر في الربع الثالث من 2022، بلغت قيمتها 812.3 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 667.45 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، سجلت “كيان” السعودية خسائر قدرها 452.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت أكثر من 1.94 مليار ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان أن سبب تسجيل خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك على الر