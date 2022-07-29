«كيان إيجيبت» تقر زيادات في أسعار «سيات أتيكا» تصل إلى 75 ألف جنيه

أقرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، زيادات جديدة في أسعار طرازات سيات أتيكا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 75 ألف جنيه لبعض الفئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، قفزت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الأولى «Style» إلى 675 ألف جنيه، مقابل 600 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 725 ألف جنيه، مقارنة بنحو 675 ألفًا.

ارتفع سعر طرازات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» إلى 785 ألف جنيه، مقابل 735 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الرابعة «FR» بنحو 800 ألف جنيه، مقابل ألفًا 750 سابقًا.

وينتمي طراز «أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.