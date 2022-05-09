«كيان إيجيبت» تعلن زيادة أسعار سيارات «سيات إبيزا» خلال مايو.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «سيات إبيزا» بقيمة تتراوح بين 60 إلى 70 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، قدرت أسعار سيارات «إبيزا» الفئة الأولى «Style» بـ 395 ألف جنيه، مقابل 335 الفًا سابقًا.

وحددت أسعار «إبيزا» الفئة الثالثة «FR» بنحو 435 ألف جنيه، بدلًا من 365 ألفًا.

ينتمي طراز «إبيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 115 “حصان” وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»؛ تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.