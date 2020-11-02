كيان إيجيبت تطلق سكودا أوكتافيا الجديدة كليًا الخميس المقبل (صور)

يرى كريم نجار أن طرح الجيل الرابع من سكودا أوكتافيا سيسهم فى دفع مبيعات العلامة التجارية في مصر

كشف كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، وكلاء سيارات سكودا وسيات وكوبرا في مصر، عن طرح الجيل الرابع الجديد كليًا من سيارة سكودا اوكتافيا A8، الخميس المقبل، بعد تمكن كيان من اتمام الإفراج الجمركى الكامل عن الشحنة الأولى من منفذ اسكندرية الجمركى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار نجار إلى أن طرح الجيل الجديد من سكودا أوكتافيا سيسهم فى دفع مبيعات العلامة التشيكية فى السوق المحلية، لا سيما وانها من أكثر الطرازات مبيعًا.

وبين أن أزمة فيروس كورونا تسبب فى إرجاء خطط تقديم السيارة، خاصة مع اتجاه مصنع الشركة الأم إلى تلبية احتياجات السوق العالمية من السيارة.

الجيل الرابع الجديد كليًا من سكودا أوكتافيا

وينتمي الجيل الجديد كليًا من سيارات سكودا أوكتافيا لفئة المركبات السيدان العائلية رباعية الأبواب، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات سوق السيارات في مصر.

كانت سكودا العالمية قد كشفت النقاب عن الجيل الرابع من سكودا اوكتافيا الجديدة كليًا فى منتصف نوفمبر من العام الماضى.

وقالت الشركة فى بيان لها إن أوكتافيا يعد من أكثر الموديلات المبيعًا للعلامة التجارة سكودا، وانجها فى تاريخها.

وظهرت سكودا اوكتافيا على الساحة العالمية للمرة الأولى فى عام 1959.

سكودا أوكتافيا موديل 1959

وعلى مدار ستين عامًا، تمكنت سكودا العالمية من إنتاج ما يقرب من 6.5 مليون سيارة من موديل سكودا أوكتافيا.

وفى عام 1996، ظهر الجيل الأول من سكودا أوكتافيا على الساحة العالمية، وشهدت السيارات بعد التعديلات فى التصيميم الخارجى فى عام 2000.

وأطلقت سكودا العالمية الجيل الثانى من سيارة أوكتافيا، فى عام 2004، ليشهد 2008 تقديم النسحة المحسنة منها والتى تعرف بـ Face Lift.

أوكتافيا موديل 1961

وبحلول عام 2012، كشف الشركة الأم العالمية النقاب عن الجيل الثالث من سكودا أوكتافيا، ليخض هذا الجيل لبعض التغيرات فى عام 2017.

وأعلنت سكودا العالمية عن تقديم الجيل الحالى المنتظر تقديمه في مصر هذا الأسبوع فى يوم الحادي عشر من نوفمبر 2019.

أجيال سيارات سكودا أوكتافيا على مدار 60 عامًا

كيان تستحوذ على سكودا رسميًا في 2017

كانت كيان إيجيبت قد تمكنت فى فبراير 2017 من الاستحواذ على وكالة سكودا رسميًا خلفًا لشركة أرتوك أوتو، الوكيل السابق للعلامة التجارية.

وشهد الربع الثالث، وبداية الربع الرابع من العالم الحالى إطلاق كيان لعدد من الموديلات الجديدة فى السوق المحلية وهى سوبيرب فيس ليفت، وسكالا، وكاميك.

ومع إعفاء سيارات سكودا من الرسوم الجمركية، أطلقت شركة كيان ايجيبت سوبيرب موديل 2021 فيس ليفت بمحرك 2000 سى سى للمرة الأولي فى السوق المحلية.