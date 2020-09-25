«كيان إيجيبت» تطرح فئة جديدة من سيارات سكودا كودياك.. تفاصيل السعر والمواصفات (صور)

طرحت شركة “كيان إيجيب للتجارة والاستثمار” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “سكودا” في مصر، فئة جديدة من سيارات سكودا كودياك موديل 2021 “L&K Special Edition” بسعر يصل إلى 765 ألف جنيه، فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «سكودا كودياك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4363 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1601 مم سعة خزان الوقود 650 لتر

سكودا كودياك 2021

تقدم «سكودا كودياك» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، و نظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، و جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية، وغيرها”.