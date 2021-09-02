«كيان إيجيبت» تطرح طرازات «سيات ليون» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

تقدم بأسعار تبدأ من 395 إلى 435 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن طرح طرازات «سيات ليون» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، مقارنة بموديل العام الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، قدرت أسعار سيارات «ليون» موديل 2022 الفئة الأولى «Style plus» بنحو 395 ألف جنيه، بدلًا من 385 ألفًا.

وحددت أسعار «سيات ليون» فئة «FR» بقيمة بلغت 435 ألف جنيه، مقارنة بنحو 425 ألفًا.

وطرحت شركة «كيان إيجيبت» فئة جديدة من طرازات «ليون – Advance» بسعر يصل إلى 410 آلاف جنيه في السوق المحلية.

ينتمي طراز «ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 “حصان” وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.