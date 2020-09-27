«كيان إيجيبت» تستعد لتقديم «سكودا أوكتافيا A8» الجديدة

تستعد شركة «كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، لتقديم الطراز الجديد «سكودا أوكتافيا A8» فى السوق المحلية خلال الشهر المقبل.

قال أحد موزعى سكودا، إنه من المتوقع بدء تقديم الطراز الجديد من «سكودا أوكتافيا A8» لموديل 2021 خلال النصف الثانى من الشهر المقبل.

وأضاف أن الجيل الجديد من «أوكتافيا A8» جاء بتصميمات عصرية تختلف كليا فى الشكل الخارجى والتجهيزات المزودة بها فى المقصورة الداخلية، التى من المرجح أن تحظى بفرص تسويقية جيدة أمام منافسيها من الماركات التجارية الأخرى.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تلقى الحجوزات على الطراز الجديد من «سكودا أوكتافيا A8» من خلال المعارض وشبكة الموزعين المعتمدين للعلامة التشيكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت تحركًا فى مبيعات سيارات سكودا فى السوق المحلية خاصة بعد إطلاق مجموعة الطرازات الجديدة من “كاميك، وسوبيرب” التى شهدت إقبالا من جانب المستهلكين.

ولفت إلى أن العلامة التشيكية مؤهلة لاقتناص حصة سوقية كبيرة من مبيعات سيارات الركوب مع اتاحة العديد من الفئات والطرازات المختلفة التى تتناسب مع كافة الشرائح فى السوق المحلية، بخلاف الامتيازات والاعفاءات الجمركية الكاملة التى حصلت عليها منذ العام الماضى.

وتنتمى “أوكتافيا A8” لفئة السيارات السيدان، التى تتوافر على الساحة العالمية بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 «حصان» متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.