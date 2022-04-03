«كيان إيجيبت» تستعد لتسليم حجوزات «كوبرا فورمنتور» بنهاية الربع الثانى

تستعد شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سكودا وسيات فى مصر، لبدء عمليات تسليم طراز فورمنتور، التابع للعلامة الإسبانية الرياضية الفاخرة كوبرا قبل نهاية الربع الثانى من العام الحالى، بعد إعلانها الخميس الماضى فتح باب الحجز عليها.

قال أحد موزعى سيات، فضل عدم ذكر اسمه، إن «كيان» لم تحدد حتى الآن سعر “كوبرا فورمنتور” على الرغم من فتح باب الحجز خاصة فى ظل التغيرات السعرية التى تشهدها أسعار صرف الجنيه فى مقابل الدولار.

وكشف المصدر أن التحركات التى شهدتها أسعار الصرف فى الأسبوع الماضى تسبب فى رفع أسعار السيارات فى السوق المحلية بقيمة بلغت فى بعض الموديلات 75 ألف جنيه، متوقعًا كشف “كيان إيجيبت” خلال الأسبوع الحالى عن الأسعار الجديدة لسيارات “سيات” فى السوق المحلية مع استقرار أسعار صرف الدولار فى مقابل العملة المحلية.

كانت شركة “كيان” قد أعلنت عن استحواذها على وكالة العلامة الرياضية “كوبرا” فى فبراير 2019، وكانت تعتزم تقديم موديلاتها فى السوق المحلية خلال الدورة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والذى أقيم فى العام نفسه.

وتسعى “كيان إيجيبت” لتقديم السيارة الجديدة التابعة لفئة السيارات الرياضية الكوبيه متعددة الأغراض CUV فى صالة العرض الرئيسية بمنطقة أبو رواش، على أن يتم افتتاح صالة عرض مخصصة للعلامة التجارية كوبرا خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وظهرت «كوبرا» كعلامة رياضية على الساحة العالمية فى عام 1985 تحت اسم «سيات سبورت»، والتى كانت مخصصة لإنتاج مركبات لسباقات الرالى، والمركبات المدعومة بمحركات ذات أداء عالٍ.

وفى عام 2018، أعلنت سيات الإسبانية التابعة لمجموعة فولكس فاجن عن العلامة التجارية المستقلة الجديدة «كوبرا»، والتى تقوم على توفير 5 طرازات تابعة لها وهى فورمينتور، وليون، وليون سبورتس تورر، وأتيكا.

وبالتزامن مع تحول كبار مصنعى السيارات فى العالم إلى المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة كشفت «كوبرا» الفترة الماضية عن أول سيارة كهربائية بالكامل.

وكشفت «كوبرا» العالمية النقاب عن سيارات فورمينتور فى عام 2020، وبنهاية العام الماضى تمكنت السيارة من بيع وتسليم 54 ألف مركبة منها، لتصبح السيارة الأعلى مبيعًا للعلامة التجارية الرياضية.

ومن المتوقع أن تأتى «كوبرا فورمينتور» بمحرك TSI تربو سعة 2000 سى سى، بقوة 190 حصان، بعزم دوران 320 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك كمكون من 7 سرعات فئة DSG، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الثانية فى غضون 7.5 ثانية، وصولًا للسرعة القصوى والتى تقدر بـ 218 كيلو مترا فى الساعة.