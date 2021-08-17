«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سيات أرونا» بقيمة 10 آلاف جنيه

تقدم بأسعار تبدا من 315 إلى 375 الف جنيه لمخلف الفئات

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» فى مصر، عن زيادة أسعار «سيات أرونا» موديل 2021 ؛ بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

بحسب القائمة السعرية المرسلة لشبكة الموزعين المعتمدين لـ«سيات»، ارتفعت أسعار سيارات «أرونا» الفئة الأولى «Reference» إلى 315 ألف جنيه، بدلًا من 310 آلاف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «أرونا» الفئة الثانية «Style» إلى 355 ألف جنيه، مقارنة بنحو 345 ألفًا.

وقفزت اسعار سيارات «أرونا» الفئة الثالثة «FR» إلى 375 ألف جنيه، مقابل 365 ألفًا.

ينتمى طراز «سيات أرونا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.