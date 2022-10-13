«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سيات ليون» بنحو 115 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار طرازات سيات ليون بقيمة بلغت 115 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

وقفزت أسعار سيارات سيات ليون فئة «FR» إلى 800 ألف جنيه، بدلًا من 685 ألف.

وتنتمي «ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، بقوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.