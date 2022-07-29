«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سيات إبيزا» بقيمة 15 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات سيات إبيزا بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات سيات إبيزا» فئة «FR» إلى 490 ألف جنيه، بدلًا من 475 ألفًا سابقًا.

وينتمي طراز «إبيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 115 “حصان” وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»؛ تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.