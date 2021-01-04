«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا كاميك» بقيمة 5000 جنيه

ارتفعت الفئة الأولى إلى 375 ألف جنيه

قررت شركة “كيان إيجيبت” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سكودا” فى مصر، زيادة أسعار سيارات «سكودا كاميك» بقيمة 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يناير الحالى.

قفزت أسعار طرازات « سكودا كاميك» الفئة الأولى « AMBITION» إلى 375 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «سكودا كاميك» الفئة الثانية «STYLE» إلى 445 ألف جنيه، مقارنة بـ440 ألفًا.

وينتمي طراز «سكودا كاميك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “سكودا”، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.