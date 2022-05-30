«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا سوبيرب».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «سكودا سوبيرب» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، صعدت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الأولى «Ambition» إلى 785 ألف جنيه، بدلًا من 750 ألفًا سابقًا.

قفزت أسعار طرازات «سوبيرب» الفئة الثانية «SPORT LINE» إلى 860 ألف جنيه، مقارنة بـ825 ألفًا.

زودت طرازات «سوبيرب» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.