«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا سوبيرب» بقيمة 165 ألف جنيه

أرسلتا شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «سكودا سوبيرب» بقيمة بلغت 130 إلى 165 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، ارتفعت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الأولى «Dynamic» إلى 665 ألف جنيه، بدلًا من 535 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «سوبيرب» الفئة الثانية «Ambition» إلى 750 ألف جنيه، مقارنة بـ600 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الثالثة «SPORT LINE» إلى 825 ألف جنيه، مقابل 660 ألفًا.

زودت طرازات «سوبيرب» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.