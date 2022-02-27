«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 460 إلى 710 آلاف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتميدن القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «سكودا أوكتافيا» الفئة الأولى «Ambition» إلى 460 ألف جنيه، بدلًا من 445 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «أوكتافيا» الفئة الثانية «Style» إلى 520 ألف جنيه، مقارنة بنحو 505 آلاف.

وقدرت أسعار طرازات «أوكتافيا» الفئة الثالثة «Style Plus» بنحو 560 الف جنيه، مقابل 545 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «سكودا أوكتافيا» الفئة الرابعة «RS» إلى 710 آلاف جنيه، بدلًا من 695 ألفًا.

ينتمي طرز «أوكتافيا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.