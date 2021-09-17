«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا سكالا» موديل 2022.. تعرف على التفاصيل

تقدم بأسعار تبدأ من 365 إلى 435 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- عن طرح سيارات «سكودا سكالا» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، ارتفعت أسعار طرازات «سكالا» الفئة الأولى إلى «Ambition» إلى 365 ألف جنيه، بدلًا من 360 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «سكالا» الفئة الثانية «Style» إلى 435 ألف جنيه، بدلًا من 430 ألفًا سابقًا.

زودت طرازات «سكودا سكالا» موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.