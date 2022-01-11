سيــارات

«كيان إيجيبت» ترفع أسعار «سيات ليون» بنحو 15 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 410 آلاف جنيه
أحمد عوض 9:18 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 9:18 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «سيات ليون» ؛ بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، ارتفعت أسعار سيارات «ليون» الفئة الأولى «Style plus» بنحو 410 آلاف جنيه، بدلًا من 395 ألفًا.

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وصعدت أسعار «ليون» الفئة الثانية «FR» إلى 450 ألف جنيه، مقارنة بنحو 435 ألفًا.

ينتمي طراز «ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 “حصان” وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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