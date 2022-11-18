«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بزيادة أسعار طرازات «سيات».. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار طرازات «سيات» بقيمة تتراوح بين 35 إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيان إيجيبت» شهدت طرازات «سيات تاراكو» أعلى زيادة سعرية بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار سيات ليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات Advance – 830 . FR 800 875 75 القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات إبيزا

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات Reference 510 555 45 FR 580 620 40 القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات أرونا

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات Style 570 625 55 FR 620 675 55 القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات أتيكا

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات Style 760 800 40 Style Plus 835 880 45 Experience 940 980 40 FR 960 995 35 القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات تاراكو