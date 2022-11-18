«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بزيادة أسعار طرازات «سيات».. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار طرازات «سيات» بقيمة تتراوح بين 35 إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.
وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيان إيجيبت» شهدت طرازات «سيات تاراكو» أعلى زيادة سعرية بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.
أسعار سيات ليون
القيمة بالأف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|مقدار الفروقات
|Advance
|–
|830
|.
|FR
|800
|875
|75
أسعار سيات إبيزا
القيمة بالأف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|مقدار الفروقات
|Reference
|510
|555
|45
|FR
|580
|620
|40
أسعار سيات أرونا
القيمة بالأف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|مقدار الفروقات
|Style
|570
|625
|55
|FR
|620
|675
|55
أسعار سيات أتيكا
القيمة بالأف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|مقدار الفروقات
|Style
|760
|800
|40
|Style Plus
|835
|880
|45
|Experience
|940
|980
|40
|FR
|960
|995
|35
أسعار سيات تاراكو
القيمة بالأف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|مقدار الفروقات
|Style plus
|970 ألف
|مليون و100 ألف
|130 ألف
|Xcellence
|مليون و75 ألف
|مليون و200 ألف
|125 ألف