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«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بزيادة أسعار طرازات «سيات».. تعرف على التفاصيل

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ارتفعت أسعار «تاراكو» إلى مليون و200 ألف جنيه

«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بزيادة أسعار طرازات «سيات».. تعرف على التفاصيل
المال - خاص

المال - خاص

4:31 م, الجمعة, 18 نوفمبر 22

أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار طرازات «سيات» بقيمة تتراوح بين 35 إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيان إيجيبت» شهدت طرازات «سيات تاراكو» أعلى زيادة سعرية بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار سيات ليون

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
Advance830.
FR80087575
القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات إبيزا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
Reference51055545
FR58062040
القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات أرونا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
Style57062555
FR62067555
القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات أتيكا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
Style76080040
Style Plus83588045
Experience94098040
FR96099535
القيمة بالأف جنيه

أسعار سيات تاراكو

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
Style plus970 ألفمليون و100 ألف130 ألف
Xcellenceمليون و75 ألفمليون و200 ألف125 ألف
القيمة بالأف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

4:31 م, الجمعة, 18 نوفمبر 22