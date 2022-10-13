«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بزيادة أسعار طرازات «سيات إبيزا».. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار طرازات سيات إبيزا بقيمة بلغت 90 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أكتوبر.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، حددت أسعار طرازات «إبيزا» الفئة الأولى «Reference» بنحو 510 آلاف جنيه.

في حين قفزت أسعار سيارات «إبيزا» فئة «FR» إلى 580 آلاف جنيه، بدلًا من 490 ألفًا سابقًا.

وتنتمي «إبيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو” بقوة 115 “حصان” وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»؛ تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.