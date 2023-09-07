كيانات محلية وعالمية تبدى اهتماماً بشراء حصة فى «سيناء للمنجنيز»

كشفت مصادر مسئولة أن هناك رغبة من عدة جهات محلية وخارجية لشراء حصة من شركة سيناء للمنجنيز -التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية- خاصة أن جهة حكومية تتولى الترويج لها، لافتة إلى أن التغيرات الأخيرة فيها على المستوى الإدارى تستهدف ضخ دماء جديدة لتنفيذ مخططها لتطوير ورفع القدرات الإنتاجية.

وتابعت المصادر لـ«المال»، أن الجهات القائمة على ملف ترويج «سيناء للمنجنيز» ما زالت تدرس تلك الطلبات، لافتة إلى أن «القابضة» قامت بتعيين الجيولوجى مصطفى طاهر حسين، القادم من الشركة العامة للبترول برأس غارب لتولى منصب العضو المنتدب لها خلفًا لجمال هنداوى.

وقالت إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعد دراسة شاملة حاليًا لتطوير «سيناء للمنجنيز» بغرض استغلال كل المناجم ورفع القيمة السوقية لها، كاشفة عن تحقيقها صافى ربح بلغ 220 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2023، مقابل 170 مليونا فى نفس الفترة من 2022.

وأرجعت المصادر أسباب معدل نمو أرباح شركة سيناء للمنجنيز يرجع إلى فروق الأسعار، والاستثمار فى المناجم مثل المنجنيز والجبس والأوكسيد، مشيرة إلى أن لديها أراضى بنظام حق الانتفاع، بمساحة 2.3 مليون متر فى جنوب سيناء.

وشددت على أن الهيكلة التى تتم حاليًا لا تعنى مطلقًا خروج الشركة من برنامج الطروحات الحكومية، لكن يتولى الصندوق السيادى الترويج لها على المستويات المختلفة.

وأوضحت أن «القابضة للصناعات الكيماوية» تنفذ مشروع «تحول فرن السبائك» لإنتاج الفيروسيليكو منجنيز، بتكلفة 125 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 24 ألف طن سنويًا.

يذكر أن الحصة الحاكمة بـ«سيناء للمنجنيز» مملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط بنسبة %58 فيما تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية قرابة %42 من أسهمها.

وتابعت المصادر أن إنتاجية الشركة من المنتجات المعدنية والصناعية بلغت 704 آلاف طن بقيمة 622 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قائمة الشركات التى أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن طرحها بالبورصة أو لمستثمر خارجي، تضم 32 شركة من ضمنها «سيناء للمنجنيز».

وتعد «سيناء للمنجنيز» الشركة الوحيدة المنتجة للفيرومنجنيز فى الشرق الأوسط، ولديها مصنع لإنتاج الجبس المكلسن بمنطقة رأس ملعب، بطاقة 300 ألف طن سنويًا، إضافة إلى استغلال خامات أخرى، منها الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج.