كيانات صينية تدرس تنفيذ مشروعات فى «الكيماويات» و«البتروكيماويات» بتكلفة 7.5 – 12 مليار دولار 

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارعن اهتمام 10 – 15 شركة صينية بإقامة منطقة صناعية متخصصة فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، بمتوسط استثمارات إجمالية يتراوح من 7.5 إلى 12 مليار دولار.

يُذكر أن “هيبة” توقع – فى حواره لبرنامج “CEO Level” الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” فى أولى حلقات الموسم الثالث، التى تمت إذاعتها أمس على قناة “ALMAL TV” بموقع يوتيوب – أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة دخول مكثف للمستثمرين الصينيين للسوق المحلية، فى ظل كون مصر شريكا إستراتيجيا لبلادهم، بجانب الدفعة القوية الناتجة عن انضمام «القاهرة» لمجموعة “بريكس” بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها مشروعاتهم القائمة بالسوق، إذ سجلت نموًا كبيرًا وتحديدًا فى مجال الصادرات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن متوسط الاستثمار للمشروع يتراوح من 500 – 800 مليون دولار، فيما تصل مدة التنفيذ إلى 3 – 4 أعوام.

وأوضح أن شركة “تيدا الصينية” التى أقامت منطقة صناعية بالعين السخنة، تستهدف الحصول على أراض جديدة تعادل 3 أضعاف نظيرتها المقام عليها مشروعاتها الحالية.

وتعاقدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عام 2013 من خلال شركة تابعة “التنمية الرئيسية” مع شركة “تيدا مصر” لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة على إجمالى مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع.

وقال “هيبة” إن البنك المركزى المصرى وافق على اعتماد “اليوان” فى تنفيذ المشروعات الصينية فى مصر، وهو ما لاقى قبولا كبيرا من المستثمرين الصينيين. كانت “المال” كشفت فى عدد أمس عن إجراء مباحثات بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الصيني “CDB” بهدف تشجيع جهود البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية، لجذب أحد البنوك الصينية لإنشاء فرع بالسوق المصرية، بهدف إيجاد احتياطى قوى من عملة “اليوان” يغطى المشروعات المحتملة.