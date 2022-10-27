3 كيانات تستحوذ على %61.3 من أقطان مزاد الدقهلية

فازت 12 شركة أمس بأكبر مزاد للقطن فى محافظة الدقهلية حتى الآن، بكميات سجلت 15674 قنطارا.

واستحوذت شركات «الإخلاص» و«أبو مضاوى» و«دلتا مصر» على 9609 قناطير من إجمالى الكمية بنسبة %61.3 بواقع 4360 قنطارا للأولى و3180 للثانية و2069 للثالثة.

وتوزعت باقى الكميات على الشركات كالتالى : مصر لحليج الأقطان 1917 قنطارا ، و«المجد» 676 و«المتحدة»782 و«الكريم » 386 و«زهرة الرضوان»220 و«سيد عبد الفتاح» 1176وأبو العينين 317 وأبو زيد 178 ورجب 413 .

وأكدت المصادر أن السعر الافتتاحى للمزاد بالدقهلية سجل 3547 جنيها للقنطار، فى حين وصل إلى 3800 كأعلى مستوى، مشيرة إلى أن الكميات المباعة بالمزاد تم تجميعها من خلال 30 مركزا بمناطق زراعة القطن بالمحافظة.

ويعد 2022 هو العام الرابع لبدء منظومة تداول القطن الجديدة، والتى تعتمد على بيع المحصول عبر المزادات فى مراكز التجميع فى المحافظات، حسب المساحات المزروعة.

وتوفر المراكز الأكياس للمزارعين لتعبئة الأقطان، وتسلمها مرة أخرى لإجراء المزايدة عليها بين الشركات المتنافسة.

وسجلت مساحة محصول القطن المنزرعة العام الحالى 336 ألف فدان. وتركز المنظومة على تطوير وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، لزيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع