كيانات البترول تسابق الزمن لزيادة محطات تموين السيارات بالغاز إلى 1000 خلال العام الجارى

تكثف شركات قطاع البترول العامة والخاصة العاملة فى نشاط تموين السيارات مجهوداتها خلال الفترة الراهنة لإنهاء خطة لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى 1000 خلال العام الحالى.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مؤخرا بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتى زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن.

وطبقا لتصريحات مسئول بارز فى إحدى الشركات العاملة بالنشاط، والمشاركة فى تنفيذ الخطة لجريدة «المال» فإنه تم الانتهاء من %60 من تلك الخطة مطلع مارس الماضى.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة بالنشاط تكثف من أعمالها ومجهوداتها لاستكمال تنفيذ الخطة، والوصول إلى مستهدفاتها.

وقال إنه جار حاليا الانتهاء من المحطات المتبقية سواء باستكمال تدشينها أو استكمال تصاريحها.

ولفت المسئول إلى أن خطة نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى جزء أساسى من برنامج التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بقطاع النقل والمواصلات والسيارات، والذى يحظى برعاية واهتمام الرئاسة والحكومة.

وأكد أن وزير البترول يتابع بشكل دورى أحدث تطورات برنامج توصيل الغاز الطبيعى وخطة تدشين المحطات الجديدة .

وأشار المسئول إلى أن زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى يكون إما بتدشين محطات جديدة متخصصة فى خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى أو بإلحاق محطات قائمة بتلك الخدمة بجانب خدمات الوقود السائل.

وأوضح أن الخطة تتضمن نشر تلك النوعية من المحطات على الطرق السريعة أيضا وفى جميع المحافظات وليس اقتصارها على العاصمة فقط.

وقال إن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات يوفر كثيرا على المواطنين، تقريبا بنصف قيمة استهلاك سياراتهم من البنزين.

وتابع المسئول: «مع الزيادات الأخيرة فى أسعار بيع البنزين بكل أنواعه فى السوق المحلية فمن الأجدى التحول إلى الغاز الطبيعى ، لا سيما مع زيادة إنتاجه ومعروضه وعدم استيراده من الخارج على عكس البنزين».

جدير بالذكر أن مصر حققت عام 2021 طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين، الأمر الذى من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية هائلة.

وأظهرت الأرقام الرسمية تحويل 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام الماضي، بنسبة زيادة %71 عن عام 2020.

وبحسب الأرقام التى أعلنت عنها وزارة البترول ونشرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مؤخرا، فإن محطات الوقود بالغاز الطبيعى بلغ عددها 530 حتى نهاية عام 2021.

وبلغ المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى للسيارات عام 2021 نحو 72 مليون متر مكعب، مقابل 52 مليونا فى 2020 بزيادة %38.

كما شهد عام 2021 تسليم أول دفعة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات للعمل بالغاز بدلا من الوقود السائل.