«كوين بيس» تحصل على ترخيص للعملات المشفرة في فرنسا

أكد متحدث باسم بورصة العملات المشفرة “كوين بيس” اليوم الخميس، أن البورصة حصلت على التسجيل لدى هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية، مما يمهد الطريق لتوسيع خدماتها في سوق أوروبية رئيسية أخرى.

بحسب شبكة “سي إن بي سي” فقد منحت هيئة المراقبة الفرنسية (AMF) منصة كوين بيس موافقة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، وهو ما يمثل ضوءًا أخضر فعليًا للشركة لتشغيل خدمات العملات الرقمية في فرنسا.

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إن تسجيل VASP سيسمح لـ كوين بيس بتوفير خدمات رعاية الأصول الرقمية، وشراء أو بيع الأصول الرقمية في المناقصة القانونية، وتداول الأصول الرقمية مقابل الأصول الرقمية الأخرى، وتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية.

ترخيص كوين بيس

تعمل الهيئات التنظيمية الفرنسية، مثل غيرها في أوروبا، على اللحاق بظهور تقنيات جديدة مثل العملات المشفرة والبلوكتشين، وتحقيق التوازن بين إمكاناتها في تحسين أنظمة الدفع والتجارة مع التطلع أيضًا إلى ضمان حماية المستهلكين.

يعمل الاتحاد الأوروبي على تقديم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، والذي من شأنه أن ينشئ إطارًا منسقًا لشركات العملات المشفرة للعمل بطريقة منظمة في الكتلة.

وبموجب MiCA، بدلاً من الاضطرار إلى تأمين التسجيل في كل أسواق الاتحاد الأوروبي، ستتمكن شركات العملات المشفرة في النهاية من استخدام ترخيص VASP الخاص بها في بلد واحد و”جواز السفر” إلى بلدان أخرى لتقديم خدماتها عبر الاتحاد الأوروبي.

يمثل التسجيل لدى VASP خطوة كبيرة تخطوها كويس بيس ومقرها الولايات المتحدة، لأنها تمكنها من التوسع في أوروبا، والذي يأتي في وقت حرج حيث تواجه البورصة بيئة تنظيمية أكثر غموضًا في موطنها الأصلي.

اتخذ المنظمون الأمريكيون إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة مؤخرًا. وفي نوفمبر، توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية مع شركة باينانس العملاقة للعملات المشفرة، والتي شهدت دفع الشركة أكثر من 4 مليارات دولار أثناء تنحي رئيسها التنفيذي، معترفًا بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بفشله في اتخاذ خطوات لمنع غسيل الأموال في الشركة.

وفي الوقت نفسه، قادت هيئة الأوراق المالية والبورصة حملة عدوانية ضد القطاع، واستهدفت شركات العملات المشفرة بإجراءات إنفاذ صارمة، بما في ذلك الدعاوى القضائية ضد كل من كوين بيس ومنافستها بينانس التي تزعم أن الشركات متورطة في تعاملات غير قانونية للأوراق المالية.

ضرورة التسجيل لدى هيئة الرقابة

تنظر هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى العديد من العملات المشفرة على أنها أوراق مالية، وهو تصنيف يتطلب منهم طلب التسجيل لدى هيئة الرقابة. وقد يتطلب ذلك شفافية كبيرة من الشركات ومصدري العملات الرقمية أنفسهم، بما في ذلك الإفصاحات المالية وغيرها من الأوراق.

ردت كوين بيس على هيئة الأوراق المالية والبورصة، قائلة إنها عملت على ضمان امتثالها للوائح المالية. وتدعو الشركة إلى وضع قواعد جديدة خاصة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة لإنهاء ما أسمته “التنظيم من خلال التنفيذ”، حيث تفرض الجهة التنظيمية عقوبات على الشركات في حالات فردية بدلاً من وضع قواعد واضحة للطريق.

وضعت فرنسا نفسها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا مؤخرًا، حيث روجت لبراعتها في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كجزء من محاولة الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل البلاد مركزًا عالميًا للتكنولوجيا.

وتعهدت البلاد باستثمارات بقيمة 34 مليار يورو (36.5 مليار دولار)، بما في ذلك الدعم والتمويل الحكومي، على مدى خمس سنوات كجزء من خطة “فرنسا 2030″، التي تهدف إلى جعل البلاد رائدة في ما يسمى “Web3”. ضمن أشياء أخرى.

تعد البلاد موطنًا لشركة ليدجر ، وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات حفظ العملات المشفرة، والتي تبلغ قيمتها الأخيرة 1.4 مليار دولار. بشكل منفصل، أقبلت شركات مثل سيركل وبينانس وكربتو دوت كوم على اتخاذ باريس مقرا لانشطتها الأوروبية. في الآونة الأخيرة فقط، حصلت شركة سيركل ، التي تصدر العملة المستقرة الشهيرة USD، على ترخيص VASP الفرنسي الخاص بها من AMF.

تشهد فرنسا زيادة في اعتماد العملات المشفرة حتى مع تراجع الأسعار في أعقاب حالات الإفلاس والانهيارات المتعددة.

وفقًا لشركة البيانات تولونا ، يمتلك 10% من البالغين الفرنسيين حاليًا أصولًا مشفرة بينما يخطط 24% لشراء أو بيع أو تداول العملات المشفرة في الأشهر الـ 12 المقبلة.