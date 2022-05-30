«كوينترا» تنظم ثلاث ورش عمل عن التحول الرقمى بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية

نظمت شركة كوينترا، العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والرقمية والضيافة، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، ثلاث ورش عمل في الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة لمناقشة “التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الضيافة في مصر”، وكيفية الاستفادة من التقنيات الجديدة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في ظل وباء كوفيد- 19 والحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى طبيعة المرحلة التي تشهد زخمًا في التحول الرقمي بجميع قطاعات الدولةز

وقد شارك في الثلاث ورش 133 فندقًا يمثلهم حوالي 200 من مديري العموم ومديري تكنولوجيا المعلومات للفنادق،

حيث ناقشت ورش العمل كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة كالتكنولوجيا المالية ( Fintech) في تعزيز إقامات النزلاء الطويلة والمتكررة،

وكذلك كيفية توظيف تقنيات التجارة الالكترونية (E Commerce) لزيادة الإيرادات وتنويع قنوات ومصادر الحجز، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التحول الرقمي على المنصات الحكومية الجديدة.

صرحت مي شلبي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كوينترا: “أن قطاع خدمات التكنولوجيا المالية هو الملاذ الآمن فى مواجهة تداعيات موجة الركود التضخمي التي تضرب جميع أسواق العالم”،

وهو ما تقدمه “كوينترا” من خلال حلول مبتكرة لإدارة المكاتب الأمامية، ومحرك الحجز، وإدارة القنوات، ونقاط البيع، ودورة الشراء وإدارة المخزون، والحسابات المدينة وحسابات المدفوعات”.

وأضافت: “إن القيمة المحورية التي تقدمها كوينترا ترتكز على أربع نقاط رئيسية هي: فعالية التكلفة، وزيادة الإيرادات، وكفاءة التشغيل، وولاء النزلاء.

وكلها ذات أهمية كبيرة، خاصةً في الأوقات الصعبة، حيث يمكنها أن تساعد قطاع الفنادق على الانتعاش والحفاظ على قدرته التنافسية”.

وأضاف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قائلًا: “إن مصر بصدد أن تشهد تحولًا رقميًّا عالميًّا وأن التحول الرقمي سيسهم في تقديم الخدمات السياحية وتسهيل كل الإجراءات للسياح”.

كما تحدّث عن وضع قطاع السياحة منذ ظهور فيروس كورونا، حيث تضرر الاقتصاد بشدة، وخاصة في قطاع السياحة التي تمثل ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة لمصر، حيث وصلت نسبة الإلغاءات إلى 80% بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

واختتم قائلًا: “ومؤخرًا تأثر القطاع السياحي المصري كثيرًا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يشكل سائحوها نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويًّا، وفق أرقام وزارة السياحة.

ومن ثم أصبح هناك اتجاه للاستفادة من المنصات الرقمية لاستقطاب السياح من مختلف مناطق العالم، كما يعدّ استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر المناخ لعام 2022 عاملًا مهمًّا لتسليط الضوء على البلاد سياحي”.

تناولت ورش العمل كذلك المبادرات الحكومة المالية والمحاسبية الجديدة عن التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا،

حيث أعلنت “كوينترا”، خلال الورشة، التكامل مع منصة الفواتير الإلكترونية الحكومية لإنشاء وإرسال الفواتير الإلكترونية تلقائيًّا.

كما تطرقت إلى مساهمة التحول الرقمى في إيجاد تطبيقات تسمح بالدمج بين قوة الأنظمة التقليدية التي يستخدمها أصحاب الفنادق مع كفاءة التكنولوجيا التي تستخدم التطبيق السحابي،

حيث يوفر مزيدًا من التسهيلات و بسرعة أكبر، ويقلل من تعقيدات تكنولوجيا المعلومات، ويعزز الإيرادات، بالإضافة إلى خلق فرص متعددة ومتنوعة للتواصل مع العملاء .